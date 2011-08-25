《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在午後继续走高

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
IFR悉尼8月25日电---美元兑日圆以外亚洲货币在午後继续走高,因怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议前的平仓/调仓活动继续进行.
美元/坡元重新站上1.2100水准,得益于海外买入兴趣强劲;美元/韩元距离不久前触及的1,090不远.这源于市场基本在轧平风险资产,因杰克森霍尔会议将不会宣布量化宽松措施一事正变得明显.
股市略微有些令人意外,但仍守住此前的温和涨幅,尽管已远离日内高点.
但这当然不是普遍情况,台湾加权股价指数.TWII目前跌1.2%,印度股市Sensex指数和菲律宾PSE指数进一步小幅下挫.在杰克森霍尔会议进入倒计时之际,市场走出颇为混乱的行情.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。