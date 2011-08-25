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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 14:16 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币在午後继续走高

IFR悉尼8月25日电---美元兑日圆以外亚洲货币在午後继续走高,因怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)会议前的平仓/调仓活动继续进行.

美元/坡元重新站上1.2100水准,得益于海外买入兴趣强劲;美元/韩元距离不久前触及的1,090不远.这源于市场基本在轧平风险资产,因杰克森霍尔会议将不会宣布量化宽松措施一事正变得明显.

股市略微有些令人意外,但仍守住此前的温和涨幅,尽管已远离日内高点.

但这当然不是普遍情况,台湾加权股价指数.TWII目前跌1.2%,印度股市Sensex指数和菲律宾PSE指数进一步小幅下挫.在杰克森霍尔会议进入倒计时之际,市场走出颇为混乱的行情.(完)

--编译 肖群英; 审校 高琦

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