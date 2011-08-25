〔中港个股〕农业银行6月末地方融资平台贷款馀额5,300亿元,不良率1%

路透北京8月25日电---以资产计为中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四称,该行截至6月末地方融资平台贷款馀额为5,300亿元人民币,占其全部贷款不超过10%,不良率为1%.

农业银行行长张云在该行香港业绩说明会上做出上述表示.

同时,农行董事长项俊波在北京业绩会上称,该行上半年业绩增长快速,得益于经济稳定增长及农行股改红利释放和息差优势.农业银行截至6月末贷存比55.4%,处同业最低.

农业银行新闻稿显示,该行上半年手续费及佣金净收入同比增幅65.4%,占营业收入比突破20%.同时,非重组类债券投资收益率为3.2%.

农行稍早公布半年报,中期净利按年成长45.4%,为666.67亿元人民币,符合市场预期;6月末净利差为2.70%,不良贷款比率为1.67%.

农行H股周四收涨0.26%,报3.83港元;A股收高2.33%,报2.64元,均逊于大盘恒生指数.HSI和沪综指.SSEC涨幅.(完)

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