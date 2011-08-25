〔中港个股〕农业银行6月末地方融资平台贷款馀额5,300亿元,不良率1%

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透北京8月25日电---以资产计为中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)周四称,该行截至6月末地方融资平台贷款馀额为5,300亿元人民币,占其全部贷款不超过10%,不良率为1%.
农业银行行长张云在该行香港业绩说明会上做出上述表示.
同时,农行董事长项俊波在北京业绩会上称,该行上半年业绩增长快速,得益于经济稳定增长及农行股改红利释放和息差优势.农业银行截至6月末贷存比55.4%,处同业最低.
农业银行新闻稿显示,该行上半年手续费及佣金净收入同比增幅65.4%,占营业收入比突破20%.同时,非重组类债券投资收益率为3.2%.
农行稍早公布半年报,中期净利按年成长45.4%,为666.67亿元人民币,符合市场预期;6月末净利差为2.70%,不良贷款比率为1.67%.
农行H股周四收涨0.26%,报3.83港元;A股收高2.33%,报2.64元,均逊于大盘恒生指数.HSI和沪综指.SSEC涨幅.(完)
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--发稿 赵红梅; 撰写 张胜男; 审校 张喜良
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老