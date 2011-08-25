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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 17:09 BJT

〔表格〕瑞士8月ZEW投资者信心指数为为负71.4,7月为负58.9

路透8月25日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周四联合公布,瑞士8月ZEW投资者信心指数为负71.4, 7月为负58.9.

11年8月 11年7月 10年8月

预期指数(投资者信心) -71.4 -58.9 9.1

现况指数 34.3 52.9 27.3 (完)

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--编译 艾茂林;审校 侯向明

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