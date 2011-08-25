〔表格〕瑞士8月ZEW投资者信心指数为为负71.4,7月为负58.9

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月25日电---德国经济智库ZEW和瑞士信贷周四联合公布,瑞士8月ZEW投资者信心指数为负71.4, 7月为负58.9.
11年8月 11年7月 10年8月
预期指数(投资者信心) -71.4 -58.9 9.1
现况指数 34.3 52.9 27.3 (完)
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--编译 艾茂林;审校 侯向明
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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