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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 14:21 BJT

〔日本股市〕收升1.5%,但全球经济担忧仍令後市不稳

路透东京8月25日电---日本股市日经指数周四上扬,得益于美国耐久财订单强劲提振汽车股,以及日圆从上周纪录高位回落.但对于全球经济的担忧预示日经指数可能轻易恢复其跌势.

日经指数.N225扬升1.5%,收报8,772.36点.东证股价指数.TOPX上涨1.3%至751.82点.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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