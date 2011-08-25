主要国家经济指标预测--8月26日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月25日(四)
2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)
7月 -- +0.2%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%
核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%
8月26日(五)
0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.6%
(较上年同期) +7.0% +6.5%
0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.5% +2.5%
M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%
M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%
0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%
(较上年同期) +0.7% +0.7%
0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.82 2.04
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.3% +2.4%
最终销售 +1.0% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第二季初值 -- +1.2%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 56.0 54.9
现况指数 69.3 69.3
预期指数 45.7 45.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- 123.9
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.2
0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负71.4 --
1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负14 负10
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 41.7 40.5
初请失业金人数四周均值(万人) 40.75 --
续请失业金人数(万人) 8月13日当周 364.1 370.0
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 正3 -- (完)
--整理 李富强;审校 孙茉莉
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。