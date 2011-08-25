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亚洲 | 2011年 8月 26日 星期五 06:18 BJT

****主要国家经济指标预测--8月26日****

路透8月26日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月25日(四)

2330 日本全国整体消费者物价指数(CPI)(较上年同期)

7月 -- +0.2%

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%

东京地区整体CPI(较上年同期) 8月 -- +0.5%

核心CPI(较上年同期) -0.1% +0.4%

8月26日(五)

0600 德国进口物价(较前月) 7月 +0.1% -0.6%

(较上年同期) +7.0% +6.5%

0800 欧元区民间贷款(较上年同期) 7月 +2.5% +2.5%

M3货供额(较上年同期) +2.2% +2.1%

M3货供额三个月移动平均(较上年同期) -- +2.2%

0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.2% +0.2%

(较上年同期) +0.7% +0.7%

0930 瑞士KOF领先指标 8月 1.82 2.04

1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.3%

GDP隐性平减指数 +2.3% +2.4%

最终销售 +1.0% +1.1%

个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%

核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%

1230 美国企业获利 第二季初值 -- +1.2%

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 56.0 54.9

现况指数 69.3 69.3

预期指数 45.7 45.7

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- 123.9

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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0600 德国GfK消费者信心指数 9月 5.2 5.2

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 8月 负71.4 --

1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 8月 负14 负10

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 41.7 40.5

初请失业金人数四周均值(万人) 40.75 --

续请失业金人数(万人) 8月13日当周 364.1 370.0

1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 正3 -- (完)

--整理 李富强;审校 孙茉莉

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