〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下落,静候澳洲央行及美联储官员讲话

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼8月25日电---澳元及新西兰元周四在极其淡静的市况中回落,投资者静候澳洲和美国两国央行官员露面,希望获得有关货币政策走向的线索.
澳元兑美元AUD=缓跌至1.0450美元,低于上日纽约市场尾盘的1.0471美元以及本周高位1.0535美元.新西兰元兑美元NZD=则持稳于0.8285美元附近,在意外喜人的零售销售数据出炉後,新西兰元曾徘徊在0.8259-0.8298美元区间.[ID:nCN1922425]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。