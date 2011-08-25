〔澳新汇市〕澳元及新西兰元下落,静候澳洲央行及美联储官员讲话

路透惠灵顿/悉尼8月25日电---澳元及新西兰元周四在极其淡静的市况中回落,投资者静候澳洲和美国两国央行官员露面,希望获得有关货币政策走向的线索.

澳元兑美元AUD=缓跌至1.0450美元,低于上日纽约市场尾盘的1.0471美元以及本周高位1.0535美元.新西兰元兑美元NZD=则持稳于0.8285美元附近,在意外喜人的零售销售数据出炉後,新西兰元曾徘徊在0.8259-0.8298美元区间.[ID:nCN1922425]