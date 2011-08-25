〔中国债市〕人民币利率互换盘整,政策前景不明朗机构保持谨慎

路透上海8月25日电---中国人民币利率互换(IRS)周四变动不大,交投清淡.国电可转债对银行间资金面的冲击已化解,然临近月底,资金价格下行幅度有限,对IRS短端品种报价形成支撑,长端亦窄幅震荡,因货币政策走向尚难判断,.

北京一银行交易员指出,交投平静主要是因为市场步入均衡状态.在政策面不明朗,投资方向不确定的情况下,机构保持谨慎.

"一年、五年有点成交,其他的都没什麽成交,很平静,没什麽变动."他表示.

对于政策面的预期,他认为,外围经济形势不确定性因素较多,加之国内通胀出现缓和迹象,预期短期内紧缩政策出台会较为谨慎.不过,他也强调时下政策动向很难揣测.

中国银行间市场周四隔夜回购利率继续下跌,国电可转债申购资金全部解冻促资金面继续回暖.但长期品种基本走稳,因涉及跨月资金,银行等机构心态谨慎.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

--------------------------------------------------------------------------------------

周四 3.8467/3.9533 3.7764/3.8664 3.7443/3.8314 3.7400/3.8257 3.7160/3.9770

周三 3.8633/3.9783 3.7679/3.8550 3.7014/3.7871 3.7029/3.7943 3.6720/3.9550

--------------------------------------------------------------------------------------

变动 -0.0166/-0.0250 +0.0085/+0.0114 +0.0429/+0.0443 +0.0371/+0.0314 +0.0440/+0.0220

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)