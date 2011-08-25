版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 14:27 BJT

〔澳洲股市〕收高1.1%,银行股和矿商股领涨

路透墨尔本8月25日电---澳洲股市周四升1.1%,受银行股和大型矿商股提振,晚些时候澳洲央行总裁史蒂文斯和美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克都将发表讲话.

大型银行股皆上涨至少1%.

据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数涨45.2点至4,212.8点.(完)

--编译 李富强;审校 侯向明

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐