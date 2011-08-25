〔欧元债市〕德债期货开低,因市场寄望美联储采取新的经济刺激举措

路透伦敦8月25日电---德国公债期货周四开低,自纪录高位进一步回落,因美国联邦储备理事会(美联储)主席贝南克或将暗示进一步采取刺激举措来支持经济复苏.

交易商一直在揣测,贝南克是否将利用周五在杰克森霍尔年会发表讲话的机会,来暗示其将采取新一轮货币刺激举措,以帮助疲弱的美国经济.