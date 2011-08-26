《SAFT专栏》贝南克杰克森霍尔讲话未必会助推风险资产上扬

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft; 编译 王洋

路透阿拉巴马州8月25日电---如果买入风险资产的最好理由,竟然是某个人周五将在某个山间度假圣地讲某番话,这本身也许就是出售风险资产的最佳理由.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔的讲话备受期待.那些企盼美联储再来一轮宽松举措的投资者对此有着热烈的期许.宽松措施的形式可以是进一步购买资产,刺激银行放贷,也可能是美联储持有债券组成发生变化.

或许美联储会推出宽松措施,然後风险资产随之上涨.不过即使美联储真的这麽做了,贝南克也将面临一股强大的反向力:美国债信评级被下调後,大量资金涌向其他方向.

自8月6日美国AAA评级下调之後,10年期美国公债收益率(殖利率)大幅下挫,一度创纪录地跌破2%,即便目前也还处于2.25%的极低水平.其实在美国评级下调前的几周里,这种下滑就已经开始,某种程度上是受对此事的预期推动.

需要明确的是,债券收益率的下滑自然是反映了经济基本面的恶化,但其中的推动力多来自于美国丢掉AAA评级(即无风险地位)对全球金融体系的深远冲击.过去是这样,以後也将如此.

"这恰恰是近几个月来美国公债收益率跌幅如此之大的原因."资产管理公司Assenagon的Jochen Felsenheimer在客户报告中这样写道.

"而不是像官员们试图让人们相信的那样,收益率下降是因为多数投资者把美国公债视为安全资产.情况实际上是相反的."

这是一波出色的避险交易,大量资金从股市等风险资产市场撤出,回流公债市场,因为投资者新近注意到主权违约的风险,纷纷设法调整其投资组合的总体风险/回报平衡点.

尽管收益率下降让美国政府融资更为容易,理论上也应使风险投资更具吸引力,但资金正在撤离股市, 意味着信心和企业资产负债情况让这次利率下降的刺激效果大打折扣.

**无风险利率是关键**

要理解这股力量为什麽这麽强大,就必须明白美国作为无风险借款人这一概念在全球金融体系处在多么核心的位置.人们相信,存在一种无风险的利率,投资者可以借助它衡量各种风险.这一信条是央行展开工作和银行体系运转的的基础,大量投资组合也是在这一基础上建立的.

由诺贝尔经济学奖得主威廉-夏普首先提出的资本资产定价模型(CAMP),便是以无风险利率的存在作为关键前提,用于衡量一定目标下某种金融工具应该提供的回报率.

根据CAMP模型,购买股票或向企业提供贷款等风险投资活动,是相对于美国公债无风险来说的,这给各种投资组合设定了基准.如果投资者认为公债面临的违约风险虽然较小但真实存在,他们的反应将会是卖出风险投资产品而买入更多美国公债,以便使整体投资的风险更加符合自身的承受能力,起码一开始是这样.

同样,保险公司也相信无风险投资的存在可帮助其管理风险,并依靠这一概念来管理资产负债.鉴于保险公司的关键目标就是维持足够的资本以满足支付要求,因此突然间告诉他们美国公债也有信用风险,当然就像晴天霹雳.

保险公司并不只是担心利率风险,他们还关心资金能否收回.这样其下意识的反应便是卖出风险资产,买进最安全的资产.而具有讽刺意味的是,最为安全的资产还是美国公债.

其它方面影响还有,由于全球投资者的风险投资减少,获得的回报也下降,养老储蓄就会出现问题,全球经济增长也很可能受到抑制.

贝南克和美联储一定很有兴趣看着这股不一般的避险交易浪潮,并认为可以采取一些新的激进措施,使资金从相对安全的资产回流风险市场.

不幸的是,对于美国主权信用的信心和对美联储的信心必须是密不可分的.美联储後来的每次干预似乎效果一次比一次弱,奏效时间也越来越短.

如果周五出现风险上升的情况,又能够持续多久呢,我们拭目以待.(完)