《电子产业分析》贾布斯辞任CEO,使三星在智能手机领域登顶成为可能

* 三星是苹果重要的竞争对手和元件供应商

* 两家公司竞逐智能手机市场宝座

* 三星高层推动软件实力,有信心成为智能手机市场王者

* 三星股价上涨3.3%,市占率可望扩大

记者 Miyoung Kim 编译 兰秀娟/王冠中

路透首尔8月25日电---韩国三星电子与苹果正在全球智能手机的销售和诉讼领域一争长短,值此关键时刻,贾布斯(Steve Jobs)辞任苹果(AAPL.O)执行长,使竞争对手三星电子(005930.KS)看到了胜利机会.

贾布斯周三将大权移交给得力助手库克(Tim Cook),表示无法继续履行职务,引发外界担忧这位矽谷偶像的健康可能恶化.

虽然苹果和分析师均强调库克的经验、贾布斯将担任董事长及该公司管理团队的深度,但是贾布斯辞卸CEO的影响力仍将跨越太平洋,冲击韩国三星电子.

比起其他公司,三星的命运与苹果更是紧密相连,既是竞争对手,也是元件供应商.

双方竞争激烈.采用谷歌(GOOG.O)Android系统的三星Galaxy系列智能手机和平板电脑,是苹果iPhones和iPads的主要对手.

"早在贾布斯(辞职)之前,三星对于和苹果在智能手机领域一较高下就已越来越感到乐观,"曾经在三星任职六年,担任策略主管的Mark Newman表示.

"现在是三星有保住赛局的压力...它们的市占率现在提高,因为智能手机行业的动能改变,"Newman补充道.他现任Sanford C Bernstein全球记忆体和消费电子资深分析师.

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**蓬勃的市场**

三星阔步向前,意图将苹果拉下马.

根据与会知情人士转述,当三星集团高层周三在每周例会上问及三星移动部门副总裁Hong Won-pyo,他们在智能手机市场上是否能很快超过苹果时,他表示对此信心十足.几小时後,贾布斯宣布辞任苹果CEO.

在第二季超越市场领头羊诺基亚(Nokia)NOK1V.HE之後,苹果和三星正在智能手机市场争夺王座.

三星智能手机销售在第二季飙升逾500%,远高于苹果的增长142%,但苹果销售量则较三星高出约100万支.诺基亚销售则减少30%.

贾布斯辞职的消息,周四协助将三星股价推高2.4%,表现优于韩国综合股价指数.KS11的上涨0.56%.

"投资人原本担心苹果会侵蚀Android的地盘,但贾布斯辞去执行长,在诺基亚苦苦挣扎之际,给予三星扩张智能手机市场份额的机会,"Consus资产管理的基金经理Jeon Nam-joong说.该公司持有三星股份.

三星在平板电脑销售上仍严重落後.苹果上半年已售出1,400万台iPad,相较之下,分析师预估三星2011年全年将售出约750万台平板电脑.

部分人士预期,苹果对三星和LG电子(066570.KS)等竞争对手的领先优势将会消退.

"苹果的获利会随着智能手机和平板电脑触顶,"首尔Eugene资产管理的基金经理Jung Kyun-sik说.他认为在iPhone和iPad之後,苹果已经没有伟大的产品可以接棒.

"三星和LG已从事手机硬件生产超过10年的时间,一旦苹果触顶後,这两公司将会出头占据领导地位."

**软件推广**

三星可能也会更积极缩小软件业务上的差距,这一块是三星最弱的一环.根据韩国媒体报导,三星电子董事长李健熙近来已要求高层主管提出各种方法提升软件业务的实力,包括并购等.

李健熙持续致力于透过扩大专利数量、延揽人才和提升软件能力来强化三星的竞争力,而他可能会受激励认真寻觅超越苹果的机会.

但三星去年为苹果供应约57亿美元的零组件,约占三星总营收的4%.

受iPad和iPhone热卖带动,三星来自苹果的营收比重在第一季升至5.8%.三星和日本东芝(6502.T)为该产品的晶片供应商.

三星和苹果以及许多行动设备厂商,也正在全球各地展开代价不菲且争锋相对的专利和版权之争.

苹果周三赢得一家荷兰法院的禁令,要求三星电子停止在部分欧洲国家销售三款智能手机,称其涉嫌侵犯专利权.[ID:nCN1922785]

"很难精确评估影响,因为我们和苹果的关系非常复杂,在许多业务上都有往来,"三星总管理部一名资深高管称.他不愿具名,因事件相当敏感.

Bernstein的Newman也认同他的看法.Newman说,"这是非常复杂的关系,他们在市场上是激烈竞争的对手,但也需要彼此,我觉得认识到这一点非常重要.我想苹果需要三星的程度更甚于三星需要苹果."(完)