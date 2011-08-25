〔中国票据市场〕转贴利率维持升势,收票机构寥寥导致有价无市

路透上海8月25日电---中国票据市场转贴利率周四延续上升势头,受信贷规模调控,及银行理财产品业务表内化等监管要求影响,目前市场上几乎找不到愿意收票的机构,严重的供过于求致使票据市场有价无市.

华南一银行交易员称,"这个价格也就是挂出来看看而已,根本找不到收票的,我估计如果是真的有成交的话,应该也比看到的报价还要高."

他表示,尽管转贴利率看上去很有吸引力,但由于银行首先还是要保证年初制定贷款计划,所以没有更多的信贷规模留给票据部门.

另外,"之前发的一些针对票据的理财产品,把规模转出表外,现在不准发了,还有些地方通过回购操作腾挪规模,也监管部门被叫停了,这都使得收票的机构越来越少,"他说.

对于充斥着"逃规模"、违规理财、伪造票据等票据市场乱象,监管层早些时候终于强硬出手.银监会一纸禁令,责令票据业务违规严重的金融机构停办相关票据业务,监管力度明显升级.欲浏览相关情况的简体版PDF,请点选:(here)

此外,票据回购报价出现回调,因为资金面的继续好转.中国银行间市场周四早盘隔夜回购利率继续大幅下跌,国电可转债申购资金全部解冻促资金面继续回暖.但长期品种基本走稳,因涉及跨月资金,银行等机构心态谨慎.[CN/CN]

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6566/8.1830 9.0245/8.5200 9.5280/8.7564

上日 8.6422/8.1595 9.0045/8.5050 9.4890/8.6964

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变动 +1.44bp/+2.35bp +2.00bp/+1.50bp +3.90bp/+6.00bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价下跌**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.5498%,较上日的6.5771%下跌.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1567/3.0907 3.2970/3.2410

上日 3.1593/3.0953 3.2959/3.2369

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)