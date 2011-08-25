〔欧股业绩〕嘉能可上半年获利受商品价格助推大增50%,符合市场预估(更新版)

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路透伦敦8月25日电---大宗商品交易公司嘉能可(GLEN.L)上半年获利增加50%,业绩达到了市场预估,归功于今年头几个月大宗商品价格涨势以及有利的油品交易条件.嘉能可表示,对全球经济成长仍持乐观态度.

"由发达国家市场主权市场新一轮问题导致的短期波动肯定也令我们担心,"嘉能可执行长格拉森博格表示.

"我们聚焦于力求把我们业务面临的负面影响最小化,同时也留意现有环境下隐藏在我们终端市场中的潜在机遇."

嘉能可此前曾表示,增强抓住市场状况带来的并购机遇的能力,是公司今年稍早时上市的关键原因.

作为全球最大的多元化大宗商品交易商,嘉能可公布上半年经调整的息税前利润(EBIT)为33亿美元.

公司整个交易部门,或市场部门上半年的营业利润较上年同期增加45%,但第二季营业利润较第一季下滑,因虽然金属市场有所改善,但仍难弥补能源价格跌势.今年头三个月中,能源产品价格波动,令套利机会增加.

公司竞争对手--来宝集团(NOBG.SI)表示,公司第二季金属、矿业、矿石部门获利回升,而第一季则出现下滑.

嘉能可工业部门(包括嘉能可的金属、能源和农产品部门)营业利润增加54%,受大宗商品价格涨势提振.(完)