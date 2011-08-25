《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

路透伦敦8月25日电---以下为法国兴业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:我们无法排除欧元跌回支撑位1.4260美元的可能性,或者甚至是测试近期上涨支撑线,今日该水平在1.4225美元.之後欧元/美元才可能升回1.4520/35美元.

欧元/日圆:将在111.10/25日圆阻力区域上方稍作停顿,该水平正在经受测试.这暗示欧元/日圆正处于返回114.20/25日圆区间的过程中.

英镑/美元:今日暂时性上涨通道的较低端在1.6260美元,将对在费波纳奇回档位1.6305美元下方的走势产生抑制,并迫使英镑回到1.6620/25美元的阻力区域.

美元/加元:我们料将看到美元回到0.9770/80加元的支撑区域,或者甚至跌到0.9640/50加元区域,之後美元/加元将尝试再度上涨.(完)

--编译 洪曦; 审校 高琦

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