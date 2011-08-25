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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 14:58 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:美元兑多数主要货币持坚,受QE3疑虑升温的扶助

0645GMT--美元兑多数主要货币整固走势,市场人士在美联储主席贝南克周五的杰克森霍尔讲话前保持观望,有关贝南克届时或不暗示推出更多货币刺激措施的揣测不断升温.

欧元兑美元EUR=最新报1.4421,上涨0.1%,美元兑瑞郎CHF=持平,报0.7955.美元兑日圆JPY=走坚,上涨0.2%至77.09,因周三美国公债收益率(殖利率)跳升.商品货币亦承压,澳元兑美元AUD=D4下跌0.2%,至1.0454,新西兰元兑美元NZD=D4持平于0.8293.(完)

--编译 丁琦;审校 艾茂林

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