〔中国股市〕沪综指受金融地产股激励收升2.9%,创逾10个月最大单日涨幅

路透北京8月25日电---中国股市沪综指周四受金融地产股等激励放量大涨近3%,其他板块亦全面上扬.分析人士认为,在全球经济不振,且中国物价或见顶回落态势下,宏调政策定向放松预期升温.同时,亦有市场传言称RQFII或将很快出台,从而利好券商股及大市.

沪综指.SSEC收报2,615.261点,涨74.170点或2.92%,上证180金融指数.SSE180FI大涨4.56%.沪市A股成交额今日显着放大,较上日增加逾四成,并再度站上1,000亿元人民币.

华融证券策略分析师范贵龙表示,中国CPI涨幅见顶有望,且现在外部环境不确定性因素存在,在此背景下,国内加息料更加审慎.

在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧,中国物价见顶回落态势隐现之际,官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,当前中国宏观调控的基调不会有大的改变,但一些经济领域将迎来政策适当宽松的"时间窗口".[ID:nCN1922623]

他并认为,技术上看,预计短线股指将在2,550-2,650点区间震荡.

华西证券分析师曹雪峰称,今日市场有传言称人民币境外合格机构投资者方式(RQFII)或月内出台,对大市及券商股构成利好,预计短线大盘或可延续反弹.不过,下周走势仍要看美联储(FED)的Jackson Hole会议後会否出台第三轮量化宽松措施(QE3)政策.

中国政府本月稍早宣布,将扩大跨境贸易人民币结算试点至全国范围.今日有港媒报导称,国务院副总理李克强上周访港已落实RQFII,首批额度200亿元,且RQFII的管理办法有机会于一个月内出台.

方正证券涨停报收至6.26元;昨日公布中期业绩同比增长28%的中国银行(601988.SS)亦大涨2.37%,收报3.02元.

美国股市周三连续第二日收涨,市场走势震荡,投资者买入遭重创的金融股,撤出诸如黄金等较安全资产.[.NCN]为期三天的美联储(FED)Jackson Hole会议今日开幕.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,910.4点,涨3.72%,成交量为258,099手.(完)