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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:01 BJT

〔日本股市〕日经指数收升1.5%,但全球经济忧虑仍令後市不稳(更新版)

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路透东京8月25日电---日股日经指数周四上涨1.5%,得益于美国耐久财(耐用品)订单强劲提振汽车股,以及日圆从上周纪录高位回落.但对于全球经济的担忧预示日经指数可能轻易恢复其跌势.

日经指数本月迄今已累计下跌约11%,并于周一触及五个月低位.部分市场人士表示,如果美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔年会上的讲话未能清楚暗示将进一步放松货币政策,那麽日经指数或将再次下跌.

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