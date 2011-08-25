〔日本股市〕日经指数收升1.5%,但全球经济忧虑仍令後市不稳(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
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路透东京8月25日电---日股日经指数周四上涨1.5%,得益于美国耐久财(耐用品)订单强劲提振汽车股,以及日圆从上周纪录高位回落.但对于全球经济的担忧预示日经指数可能轻易恢复其跌势.
日经指数本月迄今已累计下跌约11%,并于周一触及五个月低位.部分市场人士表示,如果美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五在杰克森霍尔年会上的讲话未能清楚暗示将进一步放松货币政策,那麽日经指数或将再次下跌.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。