〔企业并购〕伯克希尔哈撒韦获欧盟批准斥资90亿美元收购Lubrizol

路透布鲁塞尔8月25日电---亿万富翁巴菲特(Warren Buffett)掌管的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)公司斥资90亿美元收购Lubrizol Corp LZ.N的计划,周四获得欧盟批准.

收购Lubrizol的交易说明伯克希尔哈撒韦寻求增强其在北美以外的业务.而最近许多收购交易中,该公司主要专注于美国经济的复苏预期.

欧盟执委会表示,在对该笔交易的调查中,并未发现任何值得忧虑的地方.

Lubrizol是引擎润滑剂制造商,特别是在大型卡车、公共汽车和轮船等领域.随着全球商品航运上升,该公司产品需求不断增长.

去年,该公司约有72%的营收来自于其石油添加剂业务,同时约65%的营收来自于北美之外.(完)