〔企业并购〕伯克希尔哈撒韦获欧盟批准斥资90亿美元收购Lubrizol

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透布鲁塞尔8月25日电---亿万富翁巴菲特(Warren Buffett)掌管的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)公司斥资90亿美元收购Lubrizol Corp LZ.N的计划,周四获得欧盟批准.
收购Lubrizol的交易说明伯克希尔哈撒韦寻求增强其在北美以外的业务.而最近许多收购交易中,该公司主要专注于美国经济的复苏预期.
欧盟执委会表示,在对该笔交易的调查中,并未发现任何值得忧虑的地方.
Lubrizol是引擎润滑剂制造商,特别是在大型卡车、公共汽车和轮船等领域.随着全球商品航运上升,该公司产品需求不断增长.
去年,该公司约有72%的营收来自于其石油添加剂业务,同时约65%的营收来自于北美之外.(完)
--编译 侯向明;审校 张涛
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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