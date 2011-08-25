〔投行观点〕瑞银下调2011和2012年中国经济增长预估,因全球经济放缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月25日电---瑞银集团周四下调2011和2012年中国经济增长预估,因发达经济体增长前景大幅恶化可能拖累中国出口增长.
瑞银预期2011年中国国内生产总值(GDP)增幅为9%,此前预估值为9.3%;预期2012年GDP增幅为8.3%,此前的预估值为9%.
"出口增长可能从2011年第四季开始大幅下降,料影响制造业投资和消费."瑞银在给客户的报告中写道.(完)
--编译 李富强;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。