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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:40 BJT

〔投行观点〕瑞银下调2011和2012年中国经济增长预估,因全球经济放缓

路透新加坡8月25日电---瑞银集团周四下调2011和2012年中国经济增长预估,因发达经济体增长前景大幅恶化可能拖累中国出口增长.

瑞银预期2011年中国国内生产总值(GDP)增幅为9%,此前预估值为9.3%;预期2012年GDP增幅为8.3%,此前的预估值为9%.

"出口增长可能从2011年第四季开始大幅下降,料影响制造业投资和消费."瑞银在给客户的报告中写道.(完)

--编译 李富强;审校 张涛

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