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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:36 BJT

〔金属期市〕LME期铜受美国乐观数据与股市上涨支撑,但投资者心态谨慎

(亲爱的客户:由于英文新闻整合基本金属期货例行报导,目前每日发送的中文报导〔伦敦金属〕LME基本金属期货,以及〔中国期市〕沪铜沪铝例行报导的标头,将统一调整为〔金属期市〕,直接提取码亦统一为[MET/LCN])

路透上海8月25日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周四持稳,因美国耐用品数据令人鼓舞,且股市上涨支撑人气,但投资者态度谨慎,欲从全球经济体质中寻找市场方向.

0705GMT时,LME三个月期铜CMCU3上涨0.4%,至每吨8,913.75美元,上一交易日上涨0.3%.

上海期货交易所期铜交投最活跃的11月合约SCFc3上涨0.5%,收报每吨66,790元人民币,昨日下跌0.3%.

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