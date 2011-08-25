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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:51 BJT

《外汇动态》据称日本出口商的美元卖单挂在77.25日圆上方

0709 GMT---据称美元兑日圆定盘前出现均衡资金流动後,传言又称杠杆账户有定向的美元买盘.

日本出口商卖单据说始于77.25日圆水准,但或在77.30上方遭遇停止单.更集中的卖单据称在77.50上方.

一些交易商认为,若美联储主席贝南克在杰克森霍尔年会上未发表任何新鲜言论,美元兑日圆或将得到暂时支撑.

目前部分人正在削减日圆多头仓位,因预料日本新任首相可能发起一波外汇干预.日本料于下周初选出新任首相.(完)

--编译 隋芬; 审校 艾茂林

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