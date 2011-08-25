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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:47 BJT

(重发)〔台湾股市〕收低1.23%,宏基受疲软业绩拖累跌停

(重发以补上因技术问题造成的遗漏)

路透台北8月25日电---台湾股市周四收低1.23%,宏基(2353.TW)跌停,此前其公布的季度亏损高于市场预期,并称全年不可能实现收支平衡.

加权股价指数.TWII下跌92.06点至7,410.87点,此前开高0.75%.

营造建材类指数.TCOI下跌5.24%,跌幅最大.为杜绝养地赚取暴利,台湾总统府周三表示,将针对长期闲置或低度利用的私有土地加徵空地税.若地方政府课徵空地税有实际绩效者,行政院将加权分配统筹分配税款以资鼓励.[ID:nCT0475101]

电子类指数.TELI下挫1.05%,金融类指数.TFNI下滑1.78%.

台币兑美元TWD=TP持平于29.032台币.

外资周三卖超台股,本月累计卖超2,060.24亿台币.[ID:nCT0474975]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降为1,120.94亿台币,上交易日为1,293.82亿.(完)

--编译 李富强;审校 白云/龚芳

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