(重发)〔台湾股市〕收低1.23%,宏基受疲软业绩拖累跌停

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(重发以补上因技术问题造成的遗漏)
路透台北8月25日电---台湾股市周四收低1.23%,宏基(2353.TW)跌停,此前其公布的季度亏损高于市场预期,并称全年不可能实现收支平衡.
加权股价指数.TWII下跌92.06点至7,410.87点,此前开高0.75%.
营造建材类指数.TCOI下跌5.24%,跌幅最大.为杜绝养地赚取暴利,台湾总统府周三表示,将针对长期闲置或低度利用的私有土地加徵空地税.若地方政府课徵空地税有实际绩效者,行政院将加权分配统筹分配税款以资鼓励.[ID:nCT0475101]
电子类指数.TELI下挫1.05%,金融类指数.TFNI下滑1.78%.
台币兑美元TWD=TP持平于29.032台币.
外资周三卖超台股,本月累计卖超2,060.24亿台币.[ID:nCT0474975]
根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW降为1,120.94亿台币,上交易日为1,293.82亿.(完)
--编译 李富强;审校 白云/龚芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。