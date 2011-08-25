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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 15:53 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为卖超467亿韩元

路透首尔8月25日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超467亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月25日 -46.7 160.8 -54.5

8月24日 91.1 -34.5 243.1

8月23日 -70.0 425.0 -200.4

8月22日 -239.9 190.7 -190.9

8月19日 -256.8 -311.3 161.5

8月18日 -153.0 -327.0 610.9

8月17日 -9.7 -19.7 -2.1

8月16日 662.0 -193.8 -394.4

8月12日 -279.2 -253.9 491.4

8月11日 -282.6 140.1 108.1

8月10日 -1,275.9 -237.1 1,555.9

8月 9日 -1,171.7 911.3 119.9

8月 8日 -81.6 645.8 -733.3

8月 5日 -405.3 898.0 -572.2

8月 4日 -440.6 -120.5 472.5

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本月以来 -4,865.4 2,719.2 2,495.4

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今年以来 -5,587.7 2,766.9 4.838.1

-------------------------------------------------(完)

--编译 杜明霞;审校 张涛

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