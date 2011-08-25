《外汇动态》欧元/日圆上扬,但日本出口商的卖单在111.00上方盘踞

0749GMT--随着欧元兑美元走升,欧元兑日圆EURJPY=也获得买盘,目前上涨0.5%至111.50日圆,而且终于升穿111.08日圆附近的8月4-11日跌势的50%费波纳齐回档位.

目前下一道目标在111.81附近,即同波跌势的61.8%回档位,但交易商称,卖单在111.00上方聚集,因为日本出口商试图逢高抛盘.

接下来的阻力位在112.90附近,即一目均衡云区日线图的底部.(完)

--编译 兰秀娟;审校 龚芳

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