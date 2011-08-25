《外汇动态》日圆的避险特质或限制美元/日圆的上涨

0752GMT--在投机客已大规模作空美元兑日圆,以及美国公债收益率(殖利率)跳涨的情况下,有理由预计会出现挤仓.

然而,由于出口商欲在高位抛售美元,且日圆明显仍吸引到大量避险交易买需,美元兑日圆的涨势或将严重受限.

在8月20日止的三周里,外资买入6万亿(兆)日圆(大约780亿美元)的短期日本公债.

如此创纪录的买盘可能还会进一步增加,因为投资者虽然恐于黄金和瑞郎的大幅下挫,但在避险需求的驱使下,仍会将日圆视为理想的替代选择.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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