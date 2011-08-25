特写:印度反腐运动如火如荼,中产阶级积极加入

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里8月24日电---Mahesh Kundu办驾照花了45美元，Rupam Bhatia花了110美元才能住进医院，Vishrant Chandra办结婚证花了130美元，这些钱都是用来打通关节的。这样的情况每天都在发生，印度中产阶级终于涌上街头，大声呐喊“我们受够了！”

印度腐败传统可谓源远流长，印度史诗中就描述过邪恶的巨人拉伐那(Ramayana)买通地狱守护者逃避惩罚的故事。而目前特别的情况是，中产阶级终于挺身而出，声援印度社会活动家安纳・哈扎尔(Anna Hazare)的反腐绝食抗议。

有数以万计的人加入了印度全国和平抗议活动，迫使政府和反对党不得不出面，试图平息人们的怒火。

35岁的保险销售经理Vishrant Chandra说：“安纳・哈扎尔唤醒了我们的良知。”

Chandra穿着体面，他说：“我办一张结婚证，花了6,000卢比(130美元)。婚姻登记处外面有代理晃来晃去，你得付钱给这些人。”

印度民运由来已久，最值得一提的是当初甘地倡导非暴力不合作运动，打击了英国的殖民统治。但印度中产阶级抛下物质方面的得失，为了政治而走上街头，是相当罕见的。

印度1990年代经济开放以来，每年经济增长率接近两位数，中产阶级队伍随之壮大，这些人通常对政治缺乏兴趣，许多人投票都懒得投，需要打通关节时就掏钱，腐败现象成了社会常态。

印度知名电影人谢卡・卡普尔(Shekhar Kapur)说：“这是集体犯罪。现在挺身而出的这些人，有许多人以前没投票，或不在选民年龄段。他们现在终于意识到，必须站出来，改变这个社会。”

那麽反腐运动是否能改变根深蒂固的腐败文化呢？看来似乎略有成效。去年创立的匿名报告贿赂网站www.ipaidabribe.com，已经接到了1.3万条报告，多数与警察腐败有关。

该网站一条日期为8月18日的匿名帖子中说：“我从孟买机场出发去美国，海关官员要求我付100美元，因为我妻子护照中未将姓氏改成我的姓氏。我选择了行贿，因为当时是凌晨一点，我们当时还带着两个月的婴儿同行。”

最近曝出的一系列腐败丑闻，看来成了最新反腐运动的导火索，其中包括英联邦运动会腐败丑闻，以及电信部以“白菜价”违法发放手机运营牌照等。

**全民行贿？**

近年来印度社会的腐败问题越来越严重。全球反腐机构--“透明国际”2005年一项研究报告发现，在印度，有多达62%的人都有过行贿、或在政府部门利用关系打通关节的经历。

49岁的Rupam K. Bhatia是名眼科医生，他上周五关了在孟买的生意，参加反腐抗议活动。他说：“在印度，不管在哪里，政府、学校或者医院，到处都要忍受腐败现象。”

哈扎尔要求政府最迟8月30日通过严厉的反腐法规，而总理辛格称没有“魔杖”能迅速根除腐败。

哈扎尔呼吁人民团结一心、大声疾呼终结腐败。

咨询公司Future Brands负责人Santosh Desai认为，哈扎尔反腐运动将产生持续影响力。Desai还是一名作家。

他在专栏文章中说：“无论你是否认同安纳・哈扎尔的反腐绝食抗议，你都很难否认，这具有非常重大的意义。”

“虽然这场运动是以中产阶级为主导的，但代表的不是某个地区、或某个社会小团体的利益。腐败问题影响到所有人，尤其是穷人。最终，我们可能会看到，立法需求首次来自人民，而非议员。”

印度12亿人口中，有近一半是农业人口，这其中许多人依赖政府补贴，因此不愿就腐败问题挑战政府。

所以，城市中产阶级崛起，对执政党国大党来说是个严峻的挑战，国大党长期以来依赖农村贫困人口的选票支持。

到2016年，印度中产阶级人数将从目前的1.6亿人增至2.67亿人。

39岁的Sanjeev Sahay是一名律师，他带着两个孩子一起参加了抗议活动。他说：“以前，贿赂行为能被接受，现在不能了。你这麽做(行贿)，是因为所有人都这麽做。没人愿意行贿。譬如说你想获得建筑开工许可，你如果花了10,000卢比(220美元)，两天就可以办妥手续；你要是不花这笔钱，政府部门会给你20个否决的理由，你得花上好几个月去抗争。”

“中产阶级往往(对腐败的)容忍度更高，因为他们能有钱去行贿。但现在这种情况变了。人们受够了！”

24岁的Mahesh Kundu是一名软件开发人员，他与同事通过公司聊天室讨论如何声援哈扎尔，同时又不影响手上的软件开发项目。

他说：“我们确定轮流值班，这样既可以加入哈扎尔的抗议活动，同时又不影响工作。我们的上司也支持我们这麽做。”(完)