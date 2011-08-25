(重发)《中国债市焦点》政策性金融债相对高收益渐获青睐,中期或现交易机会

(重发以补上因技术问题造成的稿件遗漏)

* 政金债与国债利差创金融危机来新高,渐获机构青睐

* 供应大增和紧张资金面等,推高政金债和国债利差

* 中期政金债和国债利差或收窄,政金债渐现交易机会

作者 曹巍浩

路透北京8月25日电---中国债市年中遭熊市突袭,紧绷资金面下,今年供应偏大的政策性金融债,与国债的利差悄然创下2008年金融危机以来的新高.随着近期市场震荡筑底,其相对较高的收益率渐获市场青睐.

欧美债务危机令外围经济走势预期不乐观;国内通胀水平的高点已经或即将过去,政策处于观察期的判断抬头,中期债市有望步入阶段性牛市的预期渐趋主流.若阶段性牛市预期实现,政金债和国债的利差水平或将收窄,政金债料迎来较国债更大的交易机会.

据路透计算,今年以来,中长期政策性金融债与国债的利差均值,高过2008年11月以来平均水平逾四分之一强;近三个月以来,其利差扩宽更甚,均于7月後创出金融危机以来的新高.

"市场资金面挺脆弱的,助推升当前政金债和国债的利差处于历史高位,喜欢政策性金融债的机构会相对多一些,"第一创业证券研究所副所长王皓宇称,

北京一国有大行交易员亦表示,"相较国债,近期我们的投资策略会更偏好政策性金融债,它们的利差还是比较宽的,"

中央国债登记结算公司银行间固息政策性金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>和固息国债收益率曲线<0#IFTBYBMK=>最新报价分别显示,10年期固息政金债最新收益率报4.7451%,10年期固息国债最新收益率报3.9501%.据此算出,当前10年期政金债和国债的利差为79.50个基点(bp).

**供应增,资金紧,重重压力**

今年政策性金融债供应量大增,加上5月以来资金面持续吃紧大大减低了市场的风险偏好,让政策性金融债较国债承受了更大的压力.甚至,前期地方政府债务风险忧虑升温,亦波及到了政金债的表现.

在中国三大政策性银行中,按中国农业发展银行和中国进出口银行的发行计划显示,其今年的新债发行量较去年增幅均在四成以上.

中债登统计的数据显示,截止8月25日,中国国家开发银行、中国农业发展银行和中国进出口银行三大政策性银行年内共发行人民币政策性金融债13,963.50亿元,较去年同期的发行量8,292.70亿元大增68.38%.(国开行虽正进行商业转型,但因银监会明确其人民币债券零风险权重至2012年底,暂视同政策性金融债处理)

截止7月底,政策性银行债的托管量与记账式国债相比,已接近1:1,较去年同期的0.88:1增加.

今年政策性金融债供应量的大增,甚至令有些机构显得措手不及.年内有若干大型银行的投资人士表示,其对特定发行对象的授信出现了不足情况,新增授信的进程追赶不上政金债的发行速度,从而大大抑制了其当期新债需求,进而推高了政金债发行利率.

而5月以来资金面的持续紧张,提升了机构对券种的变现能力的要求,令政策性金融债收益率较国债涨幅更大.7月初以来,七年期、五年期和10年期基准中长期政金债,与国债利差相继创出金融危机以来的新高水平.(具体数据情况见附表二)

而近几月,骤然加深的地方政府债务风险忧虑,不仅仅是冲击到了信用债,政策性金融债亦未幸免.

王皓宇分析指出,国开行介入地方城投项目资金提供会更深一些;前期地方政府债务风险的暴露,亦导致投资者对政策性金融债提出了更高的风险溢价要求,进而推宽了政金债和国债的利差.

消息人士稍早透露,中国国家主席胡锦涛已要求中国国家开发银行董事长陈元推迟退休.尽管欧美经济蹒跚不前,中国的经济增长仍然强劲,但中国领导人担心,日益加剧的海外债务危机可能会损及中国的经济前景.国开行领导层的稳定可能会令中央政府在管理地方政府债务时更容易.[ID:nCN1896137]

**机会浮现**

中国通胀水平的拐点年内稍晚或将出现,加上欧美债务危机令外围经济陷入二次探底或衰退之忧;短期内政策紧缩频率将放缓的预期增强,中期债市有望步入阶段性牛市的判断渐趋主流.

若阶段性牛市预期实现,投资者风险偏好将升温,其对流动性和风险溢价的要求会随之下降,政金债和国债的利差水平或收窄,政金债或迎来较国债更大的交易机会.

"後期走牛基本上是市场上的一个主流预期,"平安证券固定收益研究主管石磊称,"主要原因有二:一是CPI高点7月已出现,拐点或在今年四季度出现,CPI的拐点,就会是长期国债的拐点,这点是我们看牛市的主要原因;二是政策面或进入观察期,这或利好资金面."

北京另一国有银行资深交易员称,"在(政金债和国债)利差收窄的过程中,政金债(收益率)会下得更多.那些有钱的、能够抵御短期风险的机构都可以布局,有些机构可能现在都布局结束了,"

中国大型投行--中国国际金融有限公司亦在最近的利率策略周报中指出,本轮通胀的高峰正在过去,PPI和CPI同比在7月都已经见顶,未来将进入下降通道.通胀拐点决定债市的中期拐点,随着通胀进入下行通道,展望未来一年的时间,债市将进入阶段性牛市,目前正处于一个筑底的过程.建议投资者采取"下跌买入、上涨不追"的策略,逐步提高组合的久期,并选择有一定安全边际的固息品种,优先配置政策性银行债.[ID:nCN1899299]

在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧,中国物价见顶回落态势隐现之际,官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,当前中国宏观调控的基调不会有大的改变,但一些经济领域将迎来政策适当宽松的"时间窗口".[ID:nCN1922623]

但有分析师同时提醒,仍需警惕短期内政策性金融债收益率受资金利率等因素扰动,与国债利差及其自身收益率出现反复,短期拓宽或上涨.

正是基于资金面脆弱的考虑,石磊亦指出,假若基准七天期质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS波动于3%-3.5%区间,中期现券收益率下行幅度或在40到50个基点之间,除非欧洲主权债务问题转化为新一轮的危机,不然此轮行情或是"小牛".

路透选取了2008年11月以来中债登10年期、七年期、五年期政策性金融债和国债的到期参考收益率作为样本,计算得出了基准中长期政策性金融债与国债利差均值数据.

附表一:基准中长期政策性金融债与国债利差均值表(单位:bp)

时间段 10年期 七年期 五年期

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05/24/11-08/24/11 75.24 74.44 74.28

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2011年以来 61.94 60.93 61.74

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08年11月以来 46.30 48.11 48.48

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附表二:基准中长期政策性金融债与国债利差08年11月以来高点出现时间及读值(读值单位:bp):

期限 高点出现时间 读值

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10年期 2011年8月9日 84.86

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七年期 2011年7月4日 84.98

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五年期 2011年7月20日 84.86

--------------------------- (完)