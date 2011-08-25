〔新兴汇市〕韩元和印尼卢比领跌,贝南克演说前浮现美元空头回补

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月25日电---韩国韩元和印尼卢比周四在亚洲新兴货币中领跌,因为投资者在美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克发表演说前回补美元空仓.这次演讲可能为美联储是否会祭出新的举措以刺激经济提供线索.
虽然亚洲股市上涨,但亚洲货币依然下跌,令市场有些担忧,如果外资开始获利了结,且将资金抽回国内,则该地区的货币可能会进一步下滑.
"昨夜纽约市场的行情变动异于平常,因为这是首次当美国股市处于平盘上方时,美元兑新兴货币也获得不错的买盘,"法国东方汇理银行驻新加坡的新兴市场外汇部门主管Kenneth Kan表示.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。