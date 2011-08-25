〔表格〕美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人,预估为40.5万人

路透8月25日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人(预估为40.5万人),前周修正後为41.2万人(初值为40.8万人)

* 美国8月20日当周初请失业金人数四周均值升至40.75万人,前周修正後为40.35万(初值为40.25万人)