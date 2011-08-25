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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 20:36 BJT

〔表格〕美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人,预估为40.5万人

路透8月25日电---美国劳工部周四公布的数据显示:

* 美国8月20日当周初请失业金人数升至41.7万人(预估为40.5万人),前周修正後为41.2万人(初值为40.8万人)

* 美国8月20日当周初请失业金人数四周均值升至40.75万人,前周修正後为40.35万(初值为40.25万人)

* 美国8月13日止当周续请失业金人数降至364.1万人(预估为370万人),为2008年9月来最低,前周修正後为372.1万人(前值为370.2万)

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