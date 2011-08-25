〔中国债市〕现券收益率普涨,利空传言扰动令机构防御心态加重

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月25日电---中国银行间债市周四现券收益率普涨.在央行可能将准备金缴纳范围扩大至银行理财产品传闻袭扰下,市场对其真伪难辨,机构只能采取防御态势,提前减仓明显加重现券抛压,推动收益率全线走升.
交易员指出,机构减仓同时却没有买盘敢于大规模介入,国债收益率普涨2-3个基点(bp),信用债收益率上行幅度更甚,市场正期待央行对传言予以澄清,否则债市短期仍将承压.
"我们昨天开会到很晚,就研究这个(央行扩大准备金缴纳范围)问题,...,到现在也没法确定真假"上海一券商交易员称,"不知道传言什麽时候会消散,最好央行能澄清一下,否则谁敢去买债啊!."
他并表示,在传言的袭扰下,一些谨慎型机构已经提前在市场抛售现券,加重债市抛压,而暂时没有减仓的机构,在看空气氛中也是忐忑不安,只能采取谨慎防御策略应对,预计近期现券收益率可能还会继续震荡走升.
剩馀期限将近五年的农发行固息债110412券CN110412=CFXS成交居首,收报99.82元,对应收益率4.3992%,成交87.87亿元.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 3.3411 4.4938
上日 3.7774 4.4481
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7391/3.6761
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6551/3.5967
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2126/4.1476
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 曲伟治; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。