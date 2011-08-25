〔中国债市〕现券收益率普涨,利空传言扰动令机构防御心态加重

路透上海8月25日电---中国银行间债市周四现券收益率普涨.在央行可能将准备金缴纳范围扩大至银行理财产品传闻袭扰下,市场对其真伪难辨,机构只能采取防御态势,提前减仓明显加重现券抛压,推动收益率全线走升.

交易员指出,机构减仓同时却没有买盘敢于大规模介入,国债收益率普涨2-3个基点(bp),信用债收益率上行幅度更甚,市场正期待央行对传言予以澄清,否则债市短期仍将承压.

"我们昨天开会到很晚,就研究这个(央行扩大准备金缴纳范围)问题,...,到现在也没法确定真假"上海一券商交易员称,"不知道传言什麽时候会消散,最好央行能澄清一下,否则谁敢去买债啊!."

他并表示,在传言的袭扰下,一些谨慎型机构已经提前在市场抛售现券,加重债市抛压,而暂时没有减仓的机构,在看空气氛中也是忐忑不安,只能采取谨慎防御策略应对,预计近期现券收益率可能还会继续震荡走升.

剩馀期限将近五年的农发行固息债110412券CN110412=CFXS成交居首,收报99.82元,对应收益率4.3992%,成交87.87亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.3411 4.4938

上日 3.7774 4.4481

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.7391/3.6761

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.6551/3.5967

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.2126/4.1476

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