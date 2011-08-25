《外汇动态》欧元区压力缓解,但可能卷土重来

0841GMT---有关欧元兑美元EUR=在1.4475上方有境外卖单的传言,可能使很多交易商更加认为,欧元在杰克森霍尔会议前会维持区间波动.

此外还有传言称,亚洲主权在1.4380-90下方有强劲需求.这可能是交易商低估了欧元区出现更多风暴的机率.

希腊五年期信用违约互换(CDS)周四112个基点的升幅可能反映了紧张情绪重燃.主权账户据称在1.4400下方买入欧元/美元,欧洲央行(ECB)定期购买二线公债,以及欧元区一些国家出台金融股卖空禁令,一些人士可能认为,市场忧虑被人为压低.(完)