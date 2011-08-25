《外汇动态》欧元区压力缓解,但可能卷土重来

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
0841GMT---有关欧元兑美元EUR=在1.4475上方有境外卖单的传言,可能使很多交易商更加认为,欧元在杰克森霍尔会议前会维持区间波动.
此外还有传言称,亚洲主权在1.4380-90下方有强劲需求.这可能是交易商低估了欧元区出现更多风暴的机率.
希腊五年期信用违约互换(CDS)周四112个基点的升幅可能反映了紧张情绪重燃.主权账户据称在1.4400下方买入欧元/美元,欧洲央行(ECB)定期购买二线公债,以及欧元区一些国家出台金融股卖空禁令,一些人士可能认为,市场忧虑被人为压低.(完)
--编译 王丽鑫;审校 隋芬
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选