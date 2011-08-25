〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,部分大行购汇需求较强(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增最新报价)
* 人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱
* 有大行购汇需求较多,打压人民币弱势
路透北京/上海8月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价小幅收跌.人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱,部分大行购汇需求颇强,则进一步助推人民币的弱势.
华南地区一银行交易员表示,中间价抬升交易区间;盘中有一大行买很多美元,气势汹汹,据说是其贵金属部门有需求,其实也有一些结汇盘,但谁也不会对着干的,谁知道他们规模有多大?
"(但)大家的反应冷静.总体来说,市场并不是特别空的."他称.
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3900 6.3881 6.3939 6.3969 6.3896 6.3885
东京汇市美元兑主要货币周四持坚,有望勉力录得进一步涨幅,昨日曾受空头回补推动上扬,因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周或不会暗示出台新的经济刺激政策.[FRX/CN]
以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2900/40 6.2830
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3730/60 6.3680
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水580点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3320元.
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曹巍浩/曲伟治; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。