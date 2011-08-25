〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,部分大行购汇需求较强(更新版)

(新增最新报价)

* 人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱

* 有大行购汇需求较多,打压人民币弱势

路透北京/上海8月25日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周四即期汇价小幅收跌.人民币中间价开盘即引领即期汇价走弱,部分大行购汇需求颇强,则进一步助推人民币的弱势.

华南地区一银行交易员表示,中间价抬升交易区间;盘中有一大行买很多美元,气势汹汹,据说是其贵金属部门有需求,其实也有一些结汇盘,但谁也不会对着干的,谁知道他们规模有多大?

"(但)大家的反应冷静.总体来说,市场并不是特别空的."他称.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3900 6.3881 6.3939 6.3969 6.3896 6.3885

东京汇市美元兑主要货币周四持坚,有望勉力录得进一步涨幅,昨日曾受空头回补推动上扬,因投资者担心美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周或不会暗示出台新的经济刺激政策.[FRX/CN]

以下为北京时间16:46,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.2900/40 6.2830

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3730/60 6.3680

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水580点,相当于市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3320元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)