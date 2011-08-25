〔电子产业〕三星电子没有收购惠普PC业务的兴趣--CEO崔志成

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月25日电---三星电子(005930.KS)周四重申,没有收购惠普(Hewlett-Packard Co.)(HPQ.N)个人电脑(PC)业务的兴趣.
惠普上周表示,可能剥离PC业务,作为远离消费市场举措的一部分,包括放弃新的平板电脑.
一些媒体和经纪商在报告中称,现金流充裕的三星电子可能成为潜在买家.
"我希望明确说明,三星电子不会收购惠普的PC业务."三星电子首席执行官崔志成在声明中称.
"惠普是PC业务的全球领军企业,而三星仅是该领域的新兴力量.鉴于三星自有的PC业务规模与惠普的PC业务极度不匹配以及缺乏协同优势,三星没有兴趣收购惠普的PC业务."(完)
--编译 李富强;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。