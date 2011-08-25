〔中港股业绩〕息差扩大提振四大行中报业绩,农行逾四成净利增速夺魁(更新版)

(新增更多细节和背景)

* 工商银行上半年净利增速近30%

* 农业银行上半年净利增45%,位列四大行之首

* 息差提升,农行净利息收益率为2.79%

* 资本充足率过线,但核心资本充足率下降

路透北京8月25日电---中国第一和第三大银行同日公布中期业绩,基本都符合市场预期,资金稀缺的大环境下,息差走升是业绩上涨的主因,预计下半年息差有望进一步平稳提升.

以市值计全球最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)中期净利1,094.8亿元人民币,按年增29.4%,基本符合市场预期.6月末不良贷款率为0.95%,资本充足率为12.33%,净利息收益率为2.60%.

以资产计为中国第三大银行--中国农业银行(1288.HK)(601288.SS)中期净利按年成长45.4%,为666.67亿元,亦符合预期;6月末净利息收益率为2.79%,不良贷款比率为1.67%.

"(农行)上半年业绩增长快速,得益于经济稳定增长及农行股改红利释放和息差优势."农业银行董事长项俊波在业绩说明会上称.

而稍早公布业绩的中国银行(3988.HK)(601988.SS)上半年净利同比增长27.9%,净息差为2.11%,中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)上半年净利同比增31.33%,净利息收益率为2.66%.[ID:nCH0075763][ID:nCN1913355]

**资本充足率之困**

几乎所有的银行在今年上半年都出现了资本充足率上升,而核心资本充足率下降的趋势.下半年这仍将成为影响各大银行赚钱的主要障碍.

截至6月末,工商银行的资本充足率12.33%,比上年末上升0.06个百分点,核心资本充足率9.82%,比上年末下降0.15个百分点.农业银行资本充足率11.91%,较年初提升0.32个百分点;核心资本充足率9.36%,较年初下降0.39个百分点.

上半年多家银行都通过发行次级债补充附属资本.但核心资本的补充却因资本市场低迷而慎之又慎.农业银行高管在业绩说明会上明确表示,未来一段时间没有股本融资计划.

而建行稍早表示,无计划在市场上筹资以补充核心资本,但考虑未来两三年增加800亿元人民币次级资本,部分次级债或在香港发行.[ID:nCH0075223]

中国银监会此前就银行资本监管的新标准徵求意见,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1899259]

"本行近年来一直坚持走较低资本消耗的发展之路,因此,即便新规出台,本行也能有效应对...前期一系列调控措施的影响累加显现,以及存款市场同业竞争态势不断加剧,均会对本行下半年资产负债管理与流动性管理提出更高要求."工商银行在半年报中如是展望.(完)