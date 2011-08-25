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公司新闻(中文) | 2011年 8月 25日 星期四 17:26 BJT

〔欧洲个股〕巴克莱将在英国公司业务部门裁员140人

路透伦敦8月25日电---英国银行巴克莱(BARC.L)表示,将在旗下公司业务分支Barclays Corporate裁员140人,作为其削减成本与提升效率的部分举措.

该分支两个月前刚裁员约500人,其员工数略多于11,000人.

巴克莱今年上半年裁员1,400人,并表示今年可能总计裁员约3,000人,这相当于其14.6万员工总数的约2%.(完)

--编译 隋芬;审校 王丽鑫

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