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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 17:28 BJT

〔新闻稿〕标普确认新加坡主权债信评级为AAA/A-1+,展望为稳定

(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)

8月25日---标准普尔确认新加坡主权债信评级为AAA/A-1+,评级展望为稳定.

新加坡公共财政状况强健,净外部债权人地位稳固,拥有良好的政治稳定纪录,而且宏观经济管理审慎,虽然在应对外部冲击方面仍存在一些弱点.

稳定的评级展望表明,我们预计新加坡将维持其巨大的外部储备和财政储备.(完)

--编译 许娜;审校 隋芬

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