〔新闻稿〕标普确认新加坡主权债信评级为AAA/A-1+,展望为稳定

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下内容摘自评级机构标准普尔的新闻稿)
8月25日---标准普尔确认新加坡主权债信评级为AAA/A-1+,评级展望为稳定.
新加坡公共财政状况强健,净外部债权人地位稳固,拥有良好的政治稳定纪录,而且宏观经济管理审慎,虽然在应对外部冲击方面仍存在一些弱点.
稳定的评级展望表明,我们预计新加坡将维持其巨大的外部储备和财政储备.(完)
--编译 许娜;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。