〔中港个股〕工行称可能通过资本市场少量融资,还可发行约千亿次级债

路透北京8月25日电---全球市值最大商业银行--中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)周四表示,未来有可能通过资本市场进行少量融资;此外,该行还可发行约1,000亿元人民币次级债,但会否使用要看需求.

工行董事长姜建清在记者会上并称,其补充资本将以利润补充为主渠道,亦包括发行次级债和利用资本市场补充资本.新巴塞尔协议对其资本充足率影响正面,该协议可令工行资本充足率上升1.17个百分点.

他同时指出,工行境外发展的重点放在新兴市场,希望未来五年境外机构利润能达到总利润的10%,目前为3.8%.

"工行按风险可控制,成本可以接受,机构可整合的原则进行境外机构的收购."姜建清说.

该行稍早公布,中期净利按年增29.4%,基本符合市场预期.[ID:nCT0474291]

公布业绩前,工行A股收报4.18元人民币,上涨2.45%;上证综指.SSEC则收升2.92%(完)

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