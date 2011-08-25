〔新闻稿〕若美国经济"二次探底"会给全球复苏带来哪些冲击--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

8月25日电---评级机构惠誉最新公布的一份报告,分析了假设美国经济发生"二次衰退"会给全球经济复苏带来哪些影响.报告假设美国2011年经济增长率降至1%,2012年为负增长0.6%,到2013年增长1.5%.

在美国政府官方修正数据,并发布一连串疲弱经济指标之後,惠誉近来调降美国经济增速预估,2011年预估从2.6%下调至1.8%,2012年从2.8%调降至2.3%.

惠誉今日报告针对假设中美国经济放缓对各国的影响进行了逐一分析,重点关注经由贸易渠道产生的冲击.研究并不旨在对避险情绪加剧所致的第二轮效应作出量化,虽然这可能会给全球经济产生额外的重大影响.