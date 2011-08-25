〔新闻稿〕若美国经济"二次探底"会给全球复苏带来哪些冲击--惠誉

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)
8月25日电---评级机构惠誉最新公布的一份报告,分析了假设美国经济发生"二次衰退"会给全球经济复苏带来哪些影响.报告假设美国2011年经济增长率降至1%,2012年为负增长0.6%,到2013年增长1.5%.
在美国政府官方修正数据,并发布一连串疲弱经济指标之後,惠誉近来调降美国经济增速预估,2011年预估从2.6%下调至1.8%,2012年从2.8%调降至2.3%.
惠誉今日报告针对假设中美国经济放缓对各国的影响进行了逐一分析,重点关注经由贸易渠道产生的冲击.研究并不旨在对避险情绪加剧所致的第二轮效应作出量化,虽然这可能会给全球经济产生额外的重大影响.
假设美国经济二次探底,则2011-13年间全球国内生产总值(GDP)增长率将累计较惠誉基本假设情景下的增速下降至少2.1个百分点.其中2011年全球GDP增速料比基本假设增速下滑0.3个百分点,2012和2013年则料分别减少1.2和0.7个百分点.与此同时,经济转弱会造成全球石油需求萎缩,进而导致油价在2012和2013年分别降到每桶90美元和85美元左右,而在惠誉基本预测下,明後两年油价都料为100美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。