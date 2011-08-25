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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 18:24 BJT

〔新闻稿〕若美国经济"二次探底"会给全球复苏带来哪些冲击--惠誉

(以下摘自评级机构惠誉发布的新闻稿)

8月25日电---评级机构惠誉最新公布的一份报告,分析了假设美国经济发生"二次衰退"会给全球经济复苏带来哪些影响.报告假设美国2011年经济增长率降至1%,2012年为负增长0.6%,到2013年增长1.5%.

在美国政府官方修正数据,并发布一连串疲弱经济指标之後,惠誉近来调降美国经济增速预估,2011年预估从2.6%下调至1.8%,2012年从2.8%调降至2.3%.

惠誉今日报告针对假设中美国经济放缓对各国的影响进行了逐一分析,重点关注经由贸易渠道产生的冲击.研究并不旨在对避险情绪加剧所致的第二轮效应作出量化,虽然这可能会给全球经济产生额外的重大影响.

假设美国经济二次探底,则2011-13年间全球国内生产总值(GDP)增长率将累计较惠誉基本假设情景下的增速下降至少2.1个百分点.其中2011年全球GDP增速料比基本假设增速下滑0.3个百分点,2012和2013年则料分别减少1.2和0.7个百分点.与此同时,经济转弱会造成全球石油需求萎缩,进而导致油价在2012和2013年分别降到每桶90美元和85美元左右,而在惠誉基本预测下,明後两年油价都料为100美元.

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