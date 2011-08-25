版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 17:48 BJT

〔中港股市〕港股和沪市均收高,受利好业绩报告提振

* 恒生指数上涨1.5%,沪综指收高2.9%

* 中国联通跳涨,因其中期业绩好于预期

* 低成交量表明投资者依然对风险资产心存忧虑

* 投资者涌入大盘股,推高沪市

路透香港8月25日电---香港和上海股市周四双双收涨,因一些中资企业公布了好于预期的中期业绩,提振大盘走势.但港股成交值为逾三周低位,反映出投资者仍然担忧本周的反弹能否持续.

权重的中资银行股在收盘後发布了强劲业绩报告,周五可能进一步提振股市走势,不过鉴于备受期待的美联储主席贝南克讲话在即,市场人士恐怕不愿意在此时大举建立新的仓位.

恒生指数.HSI上涨1.47%,收报19,752.48点.恒生国企指数.HSCE收涨1.7%,报10,430.39点.沪综指.SSEC收报2,615.261点,涨74.170点或2.92%,部分扳回最近数周的沉重跌幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐