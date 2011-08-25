〔中港股市〕港股和沪市均收高,受利好业绩报告提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数上涨1.5%,沪综指收高2.9%
* 中国联通跳涨,因其中期业绩好于预期
* 低成交量表明投资者依然对风险资产心存忧虑
* 投资者涌入大盘股,推高沪市
路透香港8月25日电---香港和上海股市周四双双收涨,因一些中资企业公布了好于预期的中期业绩,提振大盘走势.但港股成交值为逾三周低位,反映出投资者仍然担忧本周的反弹能否持续.
权重的中资银行股在收盘後发布了强劲业绩报告,周五可能进一步提振股市走势,不过鉴于备受期待的美联储主席贝南克讲话在即,市场人士恐怕不愿意在此时大举建立新的仓位.
恒生指数.HSI上涨1.47%,收报19,752.48点.恒生国企指数.HSCE收涨1.7%,报10,430.39点.沪综指.SSEC收报2,615.261点,涨74.170点或2.92%,部分扳回最近数周的沉重跌幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。