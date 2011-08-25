卡扎菲将试图出售利比亚黄金--前央行行长

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰8月25日电---卡扎菲政府前央行行长Farhat Bengdara称，卡扎菲会试图出售利比亚部分黄金储备，以换得人身保护，并煽动部落争斗。
Bengdara告诉意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）称，卡扎菲一名盟友“不久前”向他的好友提议出售25吨黄金。Bengdara目前已投向利比亚反抗派。
Bengdara在周四公布的采访中透露：“好友把此事告诉我了，我建议他拒绝，我的这位朋友因此立即拒绝了这一交易。但（该事件传达的）信息非常明确。”
他表示的黎波里约有价值100亿美元的黄金储备，卡扎菲可能已带走了一部分。
Bengdara表示，他认为卡扎菲已逃离的黎波里，可能前往阿尔及利亚边境。“现在他正想要掏钱贿赂一些部落与一些武装分子，以换得人身保护，并制造更多混乱。”（完）
编译：张敏 发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。