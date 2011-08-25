卡扎菲将试图出售利比亚黄金--前央行行长

(本文由路透中文网编译提供)

路透米兰8月25日电---卡扎菲政府前央行行长Farhat Bengdara称，卡扎菲会试图出售利比亚部分黄金储备，以换得人身保护，并煽动部落争斗。

Bengdara告诉意大利《晚邮报》（Corriere della Sera）称，卡扎菲一名盟友“不久前”向他的好友提议出售25吨黄金。Bengdara目前已投向利比亚反抗派。

Bengdara在周四公布的采访中透露：“好友把此事告诉我了，我建议他拒绝，我的这位朋友因此立即拒绝了这一交易。但（该事件传达的）信息非常明确。”

他表示的黎波里约有价值100亿美元的黄金储备，卡扎菲可能已带走了一部分。

Bengdara表示，他认为卡扎菲已逃离的黎波里，可能前往阿尔及利亚边境。“现在他正想要掏钱贿赂一些部落与一些武装分子，以换得人身保护，并制造更多混乱。”（完）