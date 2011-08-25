(重发)〔表格〕英国8月零售销售差值降至负14,为2010年5月以来最低--CBI调查

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
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路透伦敦8月25日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,英国8月零售销售差值为负14,是2010年5月以来最低,预估为负10, 7月为负5.
已公布的零售销售活动
-------------2011----------------------------
8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月
已公布的年度零售销售量
-14* -5 -2 +18 +21 +15 +6
年度销售量三个月移动均值
-7** +4 +12 +18 +14 +19 +33
* 为2010年5月以来最低
** 为2009年9月以来最低
预期中的零售销售活动
--------------------2011-----------------------
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月
预期中的年度销售量
-7 -12 +2 +14 -1 +18 0
预期中的年度销售量三个月移动均值
-6# +1 +5 +10 +6 +14 +20
# 为2009年10月以来最低
本次调查于7月28日至8月16日进行,采集145家零售商样本.(完)
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--编译 丁琦; 审校 高琦
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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