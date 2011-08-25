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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 18:14 BJT

(重发)〔表格〕英国8月零售销售差值降至负14,为2010年5月以来最低--CBI调查

(重发以调整系统格式)

路透伦敦8月25日电---英国工业联盟(CBI)周四公布,英国8月零售销售差值为负14,是2010年5月以来最低,预估为负10, 7月为负5.

已公布的零售销售活动

-------------2011----------------------------

8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

已公布的年度零售销售量

-14* -5 -2 +18 +21 +15 +6

年度销售量三个月移动均值

-7** +4 +12 +18 +14 +19 +33

* 为2010年5月以来最低

** 为2009年9月以来最低

预期中的零售销售活动

--------------------2011-----------------------

9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

预期中的年度销售量

-7 -12 +2 +14 -1 +18 0

预期中的年度销售量三个月移动均值

-6# +1 +5 +10 +6 +14 +20

# 为2009年10月以来最低

本次调查于7月28日至8月16日进行,采集145家零售商样本.(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]

--编译 丁琦; 审校 高琦

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