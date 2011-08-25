〔中国房地产〕不会放松房地产行业宏观调控政策--国家发改委主任

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月25日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周四称,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.
新华社报导援引他的话称,政府的房地产宏观调控政策实施情况较好,部分城市的房价亦开始降温.
"中国将坚定不移地保持房地产市场调控,不会改变调控方向或放松政策."他表示.
张平并要求抑制投机性购房,并增加市场供应;要采取措施保证保障房建设资金和土地供应充足,并改善项目的质量控制.(完)
--发稿 李然; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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