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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 18:40 BJT

〔中国房地产〕不会放松房地产行业宏观调控政策--国家发改委主任

路透北京8月25日电---中国国家发展和改革委员会主任张平周四称,中国不会放松房地产行业宏观调控政策.

新华社报导援引他的话称,政府的房地产宏观调控政策实施情况较好,部分城市的房价亦开始降温.

"中国将坚定不移地保持房地产市场调控,不会改变调控方向或放松政策."他表示.

张平并要求抑制投机性购房,并增加市场供应;要采取措施保证保障房建设资金和土地供应充足,并改善项目的质量控制.(完)

--发稿 李然; 审校 张喜良

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