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宏观经济 | 2011年 8月 25日 星期四 18:45 BJT

〔标题新闻〕调查显示53%受访法国人不希望IMF前总裁施特劳斯-卡恩重返政坛--CSA

* IMF为国际货币基金组织缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nLDE77O07G]

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