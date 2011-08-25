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债券 | 2011年 8月 25日 星期四 18:47 BJT

〔伦敦美债〕公债价格在震荡交投中下跌,贝南克讲话受关注

路透伦敦8月25日电---美国公债价格周四在欧洲市场下跌,因欧洲股市上涨.不过市场交投震荡,投资者在努力判断美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克是否会释放新一轮刺激措施的强烈信号.

美国公债期货TYv1下跌4/32至129-29/64,因欧洲股市上涨,因市场某些参与者认为美国将采取进一步的举措提振低迷的经济.

不过市场交投清淡,许多投资者选择在贝南克周五讲话前退而观望.

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