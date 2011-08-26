(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,月底银行保守操作但市况平稳

标题新闻：欧盟执委会副主席称仍有希望和美国重启跨大西洋贸易与投资伙伴协定(TTIP)磋商
欧盟执委会副主席卡泰宁 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
* 短率大致持平上日
* 月底银行操作偏向保守
记者 高洁如
路透台北8月25日电---台湾银行间短期利率周四大致持稳,尽管盘初各银行操作心态偏向保守,不过随後游资纷纷出笼,大致满足资金需求,使短率持平上日.
市场交易人士表示,临近月底各银行的心态原本就保守一些,且票券商的缺口也偏大.不过今日市场资金没有真的太缺,午後更有现金股利挹注银行的资金水位,使得短率波动不大.
"今天可以向外商续一点钱,票也买得不算少,"一本地银行业交易员称.
今日有中钢(2002.TW)发放269亿台币的现金股利.而央行委托大型银行代收隔夜资金的利率今日也维持在0.384%.
拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.391%,上日在0.389%;区间为0.291-0.76%,上日在0.291-0.75%.
2-7天拆款利率区间在0.384-0.82%,同上日.
**短票利率大致持稳**
短票市场方面,票券商交易员说,今日票量稍大,但银行买气陆续出笼之後,让短票顺利销售,库存甚至比昨天还低.
他们也表示,估计明天的票量也会偏多,不过利率大致可以持平于现况.
30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.
央行今日共发行657亿台币存单.相较存单到期金额620亿,存单发行馀额增加37亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期金额为1,096.5亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为10亿台币,累计超额准备为888亿台币,加计前期1%的超额准备为1,815亿台币.
**RP利率持平**
债市同业附买回(RP)利率周四持平.今日市况平稳,客户以到期续作为主,但因现金股利发放令资金分配不均,寻找新钱需多打几通电话.
资金调度人士指出,今日有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,投信资金多缺不一.另外,部分寿险则有余钱投入RP市场,不过对成交利率坚持依旧,丝毫没有弹性空间.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)
--集体采写 李盈茜; 审校 丁淑琴
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