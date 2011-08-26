(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致持平,月底银行保守操作但市况平稳

* 短率大致持平上日

* 月底银行操作偏向保守

记者 高洁如

路透台北8月25日电---台湾银行间短期利率周四大致持稳,尽管盘初各银行操作心态偏向保守,不过随後游资纷纷出笼,大致满足资金需求,使短率持平上日.

市场交易人士表示,临近月底各银行的心态原本就保守一些,且票券商的缺口也偏大.不过今日市场资金没有真的太缺,午後更有现金股利挹注银行的资金水位,使得短率波动不大.

"今天可以向外商续一点钱,票也买得不算少,"一本地银行业交易员称.

今日有中钢(2002.TW)发放269亿台币的现金股利.而央行委托大型银行代收隔夜资金的利率今日也维持在0.384%.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.391%,上日在0.389%;区间为0.291-0.76%,上日在0.291-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.384-0.82%,同上日.

**短票利率大致持稳**

短票市场方面,票券商交易员说,今日票量稍大,但银行买气陆续出笼之後,让短票顺利销售,库存甚至比昨天还低.

他们也表示,估计明天的票量也会偏多,不过利率大致可以持平于现况.

30天期内短票主要利率多在0.86-0.87%,同上日.

央行今日共发行657亿台币存单.相较存单到期金额620亿,存单发行馀额增加37亿.[TW/MMTCN]周五央行存单到期金额为1,096.5亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,周四当日超额准备为10亿台币,累计超额准备为888亿台币,加计前期1%的超额准备为1,815亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率周四持平.今日市况平稳,客户以到期续作为主,但因现金股利发放令资金分配不均,寻找新钱需多打几通电话.

资金调度人士指出,今日有269亿台币的中钢(2002.TW)现金股利发放,投信资金多缺不一.另外,部分寿险则有余钱投入RP市场,不过对成交利率坚持依旧,丝毫没有弹性空间.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.67-0.69%,与上日相同.(完)