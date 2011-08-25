〔英国经济〕尽管市场动荡,但无需推出更多量化宽松举措--央行委员威尔

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透唐卡斯特8月25日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周四表示:
* 无论是英国央行的预测还是近期市场走势都不支持推出更多量化宽松措施
* 经济不如预期,但形势没有2008年夏季那麽严重
* 相比于2008年,银行业所处环境更有利于应对动荡
* 第二季度欧元区经济成长几乎停滞引发担忧,同时领先指标暗示经济并未复苏
* 通胀压力进一步大幅减弱将使得推出更多刺激措施显得更为适宜
* 油价自8月初以来下跌将拉低CPI约0.2个百分点(完)
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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