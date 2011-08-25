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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 19:20 BJT

〔英国经济〕尽管市场动荡,但无需推出更多量化宽松举措--央行委员威尔

路透唐卡斯特8月25日电---英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔周四表示:

* 无论是英国央行的预测还是近期市场走势都不支持推出更多量化宽松措施

* 经济不如预期,但形势没有2008年夏季那麽严重

* 相比于2008年,银行业所处环境更有利于应对动荡

* 第二季度欧元区经济成长几乎停滞引发担忧,同时领先指标暗示经济并未复苏

* 通胀压力进一步大幅减弱将使得推出更多刺激措施显得更为适宜

* 油价自8月初以来下跌将拉低CPI约0.2个百分点(完)

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