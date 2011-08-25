〔欧洲金融〕中国国家主席称将继续把欧洲作为主要投资市场之一--CCTV

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月25日电---中国中央电视台周四援引国家主席胡锦涛的话表示,中国对欧洲主权债务危机的影响表示关注,相信欧洲有能力克服当前困难,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一.
胡锦涛是在会见法国总统萨科齐时做上述表示的.
"中方关注欧洲主权债务问题的影响."胡锦涛指出,"中方对欧洲经济和欧元抱有信心,相信欧洲有智慧、有能力克服当前困难,保持经济稳定和增长."
胡锦涛并透露,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一,但希望欧洲采取措施确保中方对欧投资安全.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 曾祥进
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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