〔欧洲金融〕中国国家主席称将继续把欧洲作为主要投资市场之一--CCTV

路透上海8月25日电---中国中央电视台周四援引国家主席胡锦涛的话表示,中国对欧洲主权债务危机的影响表示关注,相信欧洲有能力克服当前困难,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一.

胡锦涛是在会见法国总统萨科齐时做上述表示的.

"中方关注欧洲主权债务问题的影响."胡锦涛指出,"中方对欧洲经济和欧元抱有信心,相信欧洲有智慧、有能力克服当前困难,保持经济稳定和增长."

胡锦涛并透露,中方将继续把欧洲作为主要投资市场之一,但希望欧洲采取措施确保中方对欧投资安全.(完)