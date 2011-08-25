〔国际油市〕亚洲柴油市场持稳,库存下降提供支撑

路透新加坡8月25日电---亚洲柴油市场周四持稳,尽管欧洲市场吃紧,但东方-西方套利窗口依然紧闭,抵消了利好库存数据的支撑作用.

0830GMT,柴油近月合约裂解价差下跌0.04美元,至17.43美元,为近两个月以来最低,因隔夜原油价格上涨.柴油9/10月合约跨月价差微涨0.02美元,至每桶正价差0.15美元.

根据周四公布的官方数据,新加坡岸上柴油和航煤库存大降8.6%,至1,299.8万桶的12周低位.

库存下降缘于台塑石化旗下日产54万桶的炼厂因火灾关闭後,该公司宣布供应遭遇不可抗力.

交易商表示,台塑石化已在上周末重启三个常压蒸馏单元(CDU)中的一个,该炼厂的出口料将在9月下半段内抵达市场.

9月柴油裂解价差下跌0.04美元,至每桶较迪拜原油升水17.43美元.

航煤裂解价差下跌0.49美元,至每桶19.33美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 125.15 125.55 125.35 124.15 +1.20 +0.97

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 123.15 123.55 123.35 121.75 +1.60 +1.31

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 124.30 124.70 124.50 122.90 +1.60 +1.30

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 125.65 126.05 125.85 124.25 +1.60 +1.29

9月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 123.85 122.25 +1.60 +1.31

10月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.00 122.42 +1.58 +1.29 (完)