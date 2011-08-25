〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受累于海外需求或放缓

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡8月25日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,受累于海外需求可能放缓及对全球经济的谨慎情绪.
印尼一位贸易部长周四表示,该国将把棕榈油出口关税上限自25.0%下调至22.5%,自10月1日起生效.印尼此举将导致其出口的棕榈油价格低于马来西亚.
一家外资商品经纪商的交易员表示,"马来西亚棕榈油市场走低,因为印尼新的关税措施令该国出口的棕榈油更具竞争力."
马来西亚指标11月棕榈油期约KPOc3一度下跌1.9%至每吨2,978马币(林吉特),此後收复部分失地,收盘跌1.4%.
整体成交量为20,899口.
棕榈油价格今年以来已下跌约20%,因库存增长,且在经济前景低迷的情况下,金融市场转为震荡.
许多市场人士在寻求美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五讲话能提供新的线索,如果届时未能提供有关进一步放宽货币政策的清晰暗示,则可能引发棕榈油市场新一波抛售.
棕榈油技术前景乐观.路透分析师王涛说,预计棕榈油价格将徘徊在每吨3,030马币的支撑位处,此後或升向3,074马币.(完)
--编译 侯向明;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。