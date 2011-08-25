〔马来西亚期市〕棕榈油期货下跌,受累于海外需求或放缓

路透吉隆坡8月25日电---马来西亚棕榈油期货周四下跌,受累于海外需求可能放缓及对全球经济的谨慎情绪.

印尼一位贸易部长周四表示,该国将把棕榈油出口关税上限自25.0%下调至22.5%,自10月1日起生效.印尼此举将导致其出口的棕榈油价格低于马来西亚.

一家外资商品经纪商的交易员表示,"马来西亚棕榈油市场走低,因为印尼新的关税措施令该国出口的棕榈油更具竞争力."

马来西亚指标11月棕榈油期约KPOc3一度下跌1.9%至每吨2,978马币(林吉特),此後收复部分失地,收盘跌1.4%.

整体成交量为20,899口.

棕榈油价格今年以来已下跌约20%,因库存增长,且在经济前景低迷的情况下,金融市场转为震荡.

许多市场人士在寻求美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五讲话能提供新的线索,如果届时未能提供有关进一步放宽货币政策的清晰暗示,则可能引发棕榈油市场新一波抛售.

棕榈油技术前景乐观.路透分析师王涛说,预计棕榈油价格将徘徊在每吨3,030马币的支撑位处,此後或升向3,074马币.(完)