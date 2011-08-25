〔东南亚股市〕多数下跌,因估值对投资者不具吸引力

路透香港8月25日电---东南亚股市周四多数下跌,表现不及其它亚洲市场,因外资青睐于中国和香港股市.

地区股市盘初一度受到提振,因全球股市上涨,但尾盘时段涨势消退.泰国股市.SETI收低1.9%.

印尼股市.JKSE几乎收平盘,马来西亚股市.KLSE则下跌0.3%.

与此同时中国和韩国股市表现强劲,扶助摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.4%.

Daiwa Capital Markets地区策略师Mun Hon Tham说:"即便是东盟经济相对具有韧性和内需强劲的观点成立,这也不足以支撑後市有良好的表现."

估值是另一个让人担心的因素.