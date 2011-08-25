〔东南亚股市〕多数下跌,因估值对投资者不具吸引力

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港8月25日电---东南亚股市周四多数下跌,表现不及其它亚洲市场,因外资青睐于中国和香港股市.
地区股市盘初一度受到提振,因全球股市上涨,但尾盘时段涨势消退.泰国股市.SETI收低1.9%.
印尼股市.JKSE几乎收平盘,马来西亚股市.KLSE则下跌0.3%.
与此同时中国和韩国股市表现强劲,扶助摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外亚太股指.MIAPJ0000PUS上涨0.4%.
Daiwa Capital Markets地区策略师Mun Hon Tham说:"即便是东盟经济相对具有韧性和内需强劲的观点成立,这也不足以支撑後市有良好的表现."
估值是另一个让人担心的因素.
瑞士信贷分析师在一份报告中表示,印尼股市的市净率约为3.6,是2008/09年金融危机时1.5的两倍多.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。